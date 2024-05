Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA permanecem inalterados; demissões diminuem em abril

Embora a demanda por mão de obra esteja diminuindo, as demissões permanecem muito baixas, uma vez que as empresas mantêm seus funcionários após as dificuldades de encontrar mão de obra durante e após a pandemia da Covid-19.

Na quarta-feira, o Federal Reserve manteve a taxa de juros de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50%, onde está desde julho.

Desde março de 2022, o Fed aumentou sua taxa de juros em 525 pontos-base. Os custos trabalhistas e a inflação aumentaram no primeiro trimestre.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse a repórteres na quarta-feira que o progresso na redução da inflação havia estagnado. Powell descreveu o mercado de trabalho como "relativamente apertado", mas também observou que "as condições de oferta e demanda ficaram mais equilibradas".

Um relatório separado da empresa global de recolocação Challenger, Gray & Christmas mostrou nesta quinta-feira que os empregadores sediados nos EUA anunciaram 64.789 cortes de pessoal em abril, uma queda de 28% em relação a março.

As demissões planejadas foram 3,3% menores em comparação com um ano atrás. Até agora neste ano as empresas anunciaram 322.043 cortes de empregos, uma queda de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado.