Ações europeias sobem com apoio do setor de tecnologia enquanto bancos caem

No entanto, o índice principal se encaminhou para um declínio semanal, com investidores acompanhando a temporada de balanços e as perspectivas de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) para além de junho.

Compensando o otimismo, o setor bancário caiu 0,8%, com o Société Générale revertendo ganhos iniciais e cedem 5,2% para a parte inferior do índice CAC-40, de Paris. O banco disse que a receita líquida anual de juros de seu setor de varejo na França ficaria no limite inferior do "guidance".

Por outro lado, o Credit Agricole SA subiu 1% depois de um salto de 55% no lucro líquido do primeiro trimestre, superando as previsões.

"Há sempre um 'trade-off' entre as margens de juros líquidos e a qualidade da carteira de empréstimos, e ambos os multiplicadores foram fortemente afetados pela situação das economias locais em que operam", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

"A zona do euro não tem sido particularmente forte e apenas alguns bancos conseguiram (manter) essa lucratividade."

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,51%, a 8.213,49 pontos.