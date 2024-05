Nova usina da Gerdau no México pode exigir investimentos de pelo menos US$500 mi

A medida envolve 25% do volume de aço vendido pela Gerdau no Brasil, disse o executivo, que no primeiro trimestre subiu 1,8% sobre um ano antes, para 1,3 milhão de toneladas.

Segundo o executivo, o setor siderúrgico deve acompanhar junto com o Ministério do Desenvolvimento (Mdic) o desempenho da medida na eventual redução do nível de importações de aço no Brasil nos próximos meses e não descartou que outras ações de defesa comercial possam ser tomadas.

"Acreditamos que pela relação estreita que temos com o Mdic, se acontecerem novas importações e um crescimento da penetração de importados, novas medidas poderão ser adotadas", disse o executivo.

"Há um compromisso com o Mdic para seguirmos monitorando outros produtos e, ser for identificada importação acima da média, serão estudadas medidas e também será feita a mesma coisa para esses produtos", acrescentou.

O executivo afirmou que a elevação do imposto de importação para os 11 produtos não vai gerar aumento de preços no mercado interno porque "não há ambiente hoje de negócio no Brasil para usar as medidas de defesa comercial para subirmos preço de aço".

No primeiro trimestre, as importações de aço no Brasil subiram 25,4% sobre um ano antes, para 1,3 milhão de toneladas, segundo dados da associação de produtores siderúrgicos Aço Brasil. As exportações do país no período caíram 18%, a 2,6 milhões de toneladas, e as vendas no mercado interno ficaram praticamente estáveis, a 4,86 milhões de toneladas.