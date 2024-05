Produção industrial no Brasil ganha força em março

O resultado ficou praticamente em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 1,0% na base mensal.

Em fevereiro, a indústria brasileira avançou 0,1% depois de recuo de 1,1% em janeiro, em dados revisados para cima pelo IBGE de quedas de 0,3% e 1,5% respectivamente informadas antes.

Assim, o setor encerrou o primeiro trimestre com expansão de 0,3% da produção em relação aos três meses anteriores, marcando o quarto trimestre seguido no azul mas perdendo fôlego ante a alta de 1,3% nos três últimos meses de 2023.

Na comparação com março do ano passado, no entanto, a produção teve retração de 2,8%, contra projeção de queda de 2,6%.

Com esses resultados, a indústria está 0,4% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, mas 16,3% aquém do ponto mais alto da série histórica, de maio de 2011.

"O desempenho positivo da indústria nos dois últimos meses não elimina a queda observada em janeiro, mas é uma melhora de comportamento", afirmou o gerente da pesquisa, André Macedo.