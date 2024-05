Pague Menos reduz prejuízo no 1º tri e espera reverter perda no 2º tri

A receita bruta da empresa somou 3,095 bilhões de reais, com margem bruta praticamente estável, em 29,2%. As vendas mesmas lojas subiram 9,6% de janeiro a março, com elevação de 8,5% em Pague Menos e 15,1% em Extrafarma. As vendas nos canais digitais representaram 13,4% da receita bruta.

De acordo com o diretor financeiro da companhia, Luiz Novais, o resultado se beneficiou da base de comparação fraca com os primeiros meses de 2023, quando os números foram afetados por uma performance pior do mercado como um todo, além da integração logística da Extrafarma, que teve a aquisição concluída em 2022.

Ele também destacou o efeito na receita do surto de dengue e Covid no começo de 2024, citando que algumas categorias como repelentes, antitérmicos e analgésicos tiveram aumentos de vendas de 200%, 300%. A conversão de algumas unidades da Extrafarma para Pague Menos também ajudou.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado cresceu 77,4%, para 96,9 milhões de reais, com acréscimo de 1,2 ponto percentual na margem Ebitda ajustada, para 3,1%. O ciclo de caixa operacional foi de 60 dias no primeiro trimestre, de 65 dias um ano antes.

RITMO FORTE

A previsão da companhia é de que o ritmo da receita persista nos próximos trimestres, mesmo com o plano de abertura de 30 lojas neste ano completo -- 29 no primeiro trimestre e 1 em abril -- e uma previsão de fechamento de cerca de 20 unidades em 2024 -- sete delas já tiveram as operações encerradas.