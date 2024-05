Após rejeitar acordo sobre Mariana (MG), AGU pede bloqueio de R$79,6 bi de Samarco, Vale e BHP

Um acordo inicial chegou a ser assinado ainda em 2016, criando uma base para implementar reparações, mas não fixou um volume de recursos global e deixou para frente diversas etapas a serem cumpridas, sendo alvo de críticas por diversas partes. Os envolvidos têm realizado negociações para um acordo final, mas sem sucesso até agora.

"Já é hora do Estado e da sociedade brasileira receberem uma resposta concreta, pois não é mais possível aguardar", disse a AGU em um trecho do pedido à Justiça.

Em seu novo pedido, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Justiça Federal de Belo Horizonte que, caso o montante de 79,6 bilhões de reais não seja depositado em juízo no prazo, a Justiça determine o bloqueio de ativos financeiros das empresas.

Além disso, caso ainda não seja suficiente, pede outras restrições como penhora de ações com cotação em bolsa de valores, bloqueio de bens imóveis, bloqueio da distribuição de lucros e dividendos a acionistas e penhora de 5% do faturamento.

A AGU explicou em nota que a petição foi apresentada no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, na qual as companhias já foram condenadas em janeiro ao pagamento de 47,6 bilhões de reais em danos morais coletivos -- valor que, atualizado, alcança a cifra agora pleiteada pela AGU, segundo o órgão.

"É premente a execução provisória do título, pois o meio ambiente e as pessoas afetadas têm urgência na reparação e as causadoras do dano não podem permanecer em situação de conforto, atuando de forma a procrastinar os processos e a responsabilização pelos efeitos de seus atos", adicionou a AGU no pedido.