BC suspende medidas executivas contra devedores do Rio Grande do Sul por 90 dias

SÃO PAULO (Reuters) - A Procuradoria Geral do Banco Central decidiu suspender medidas executivas contra devedores da instituição residentes no Rio Grande do Sul por 90 dias devido à situação de calamidade pública no Estado por conta das chuvas e inundações.

De acordo com nota do BC divulgada nesta terça-feira, com a decisão ficam suspensas as ações de inscrição de devedores do Estado em dívida ativa, o envio de certidões de dívida ativa para protesto e o ajuizamento de execuções fiscais.

A medida não atingirá os créditos do Banco Central com risco de prescrição.