CCJ do Senado aprova projeto que retoma seguro obrigatório de trânsito e antecipa gasto extra

A liberação do gasto está condicionada a um desempenho favorável na arrecadação de receitas primárias.

Se confirmada, a antecipação ocorrerá em meio a pressões por mais gastos em diversas áreas do governo, com demandas para emendas parlamentares, reajuste salarial de servidores, investimentos e recomposição de verbas de órgãos, além da tragédia climática que atingiu grande parte do Rio Grande do Sul e deve requerer recursos para a reconstrução do Estado.

Na segunda-feira, aliás, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade no RS devido às fortes chuvas e também afirma que a "União fica autorizada a não computar exclusivamente as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias para o enfrentamento da calamidade pública e as suas consequências sociais e econômicas, no atingimento dos resultados fiscais e na realização de limitação de empenho prevista" na lei de responsabilidade fiscal.

O projeto de decreto de calamidade no RS também está pautado para esta terça-feira no plenário do Senado.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)