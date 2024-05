Embraer foca em modelos atuais, nega planos para nova aeronave rival de Boeing e Airbus

Por Gabriel Araujo e Tim Hepher

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer, cujo portfólio comercial inclui jatos regionais e pequenos aviões de fuselagem estreita, reiterou nesta terça-feira que não tem planos no momento de desenvolver um avião maior de corredor único para rivalizar com as famílias mais vendidas de aeronaves Boeing 737 e Airbus A320.

No início deste mês, o Wall Street Journal publicou que a Embraer estava explorando opções para um jato de fuselagem estreita para ampliar a atuação da companhia no mercado de aviação. Atualmente a companhia brasileira compete com a família de aviões E2, de 90 a 120 passageiros, abaixo do mercado de aeronaves para mais de 150 assentos dividido por Boeing e Airbus.