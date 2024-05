Ibovespa fecha em alta com balanços e RS no radar; Itaú sobe 2%

- VAMOS ON saltou 13,05%, após a companhia de aluguel e gestão de frotas de veículos pesados divulgar alta de 8,2% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com mesmo período de 2023, em resultado acima do esperado por analistas.

- REDE D'OR ON disparou 9,33%, em meio a salto de 165,2% no lucro líquido do primeiro trimestre, na comparação com os primeiros três meses do ano anterior, superando previsões no mercado.

- VIVARA ON valorizou-se 3,9%, tendo no radar o resultado do primeiro trimestre do ano, quando a rede de joalherias atingiu faturamento de 574,9 milhões de reais, crescimento de 17,9%, com aumento de 14,1% na categoria Joias e 22,6% de expansão da categoria Life.

- SUZANO ON desabou 12,27%, reagindo à reportagem da Reuters citando fontes de que a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo contatou a International Paper sobre uma oferta toda em dinheiro que pode ser avaliada em quase 15 bilhões de dólares.

- IRB(RE) ON caiu 8,77%, com agentes buscando entender os potenciais efeitos para a resseguradora dos eventos no Rio Grande do Sul.

- TIM BRASIL ON perdeu 6,2%, após o balanço do primeiro trimestre mostrar lucro líquido normalizado de 519 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, um avanço de 19% na comparação com o mesmo período do ano anterior.