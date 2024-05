Lula diz que economia está indo bem e que espera que taxa Selic continue caindo

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que a economia brasileira está "indo bem", acrescentando que a inflação está controlada e que espera que a taxa básica de juros Selic, hoje em 10,75% ao ano, continue caindo.

A declaração de Lula ocorreu no programa "Bom dia, presidente", do CanalGov.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil fechou o ano passado com alta de 2,9%, superando estimativas do mercado. Em março, a inflação no país medida pelo IPCA desacelerou com força e atingiu o nível mais fraco em oito meses, de 0,16%, com a taxa em 12 meses indo abaixo de 4% pela primeira vez desde julho do ano passado.