Anec projeta queda na exportação de soja do Brasil em maio

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de soja do Brasil deverá cair cerca de 8% em maio ante o mesmo mês do ano passado, para 13,2 milhões de toneladas, ficando também aproximadamente 200 mil toneladas abaixo do total de abril, de acordo com projeções da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), com base na programação dos embarques.

No acumulado do ano, considerando o total projetado para maio, o Brasil fecharia os cinco primeiros meses do ano com exportações de 52 milhões de toneladas, pouco acima das 51,4 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado, embora esteja colhendo uma safra menor ante o recorde de 2023.

A programação de navios pode mudar ao longo do mês, impactando os volumes projetados.