BC do Japão aumentará juros se a inflação atingir a previsão, diz presidente

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira que o banco central aumentará as taxas de juros se a tendência da inflação acelerar de acordo com as projeções atuais do banco.

"Se a inflação ultrapassar nossas projeções ou se os riscos de alta se tornarem elevados, será apropriado que ajustemos as taxas de juros mais cedo", disse Ueda em um discurso.