Acesso à única refinaria que produz diesel no RS é limitado e regiões ficam desabastecidas

No entanto, a estatal afirmou que, em virtude do alto volume de estoque de gás liquefeito de petróleo (GLP) na refinaria, consequência da baixa retirada das companhias engarrafadoras, uma das unidades de processamento foi temporariamente parada e será retomada assim que aumentar a saída do produto.

"A companhia organizou uma equipe de resposta a emergência, que vem prestando todo o apoio e atendimento à força de trabalho, e está monitorando os principais pontos que podem afetar a operação da refinaria e a saída de combustíveis, a fim de garantir a continuidade do abastecimento", disse a Petrobras em nota.

O Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) havia afirmado que a refinaria, com capacidade para processar 32 mil m³/dia de petróleo, estava operando em carga mínima, com retirada de produtos, como diesel e gasolina, abaixo do normal e as de GLP, o gás de cozinha, perto de "zero".

Na terça-feira, o IBP — que representa as petroleiras no Brasil — publicou um boletim atualizado sobre o cenário apontando que houve melhora "significativa" das retiradas de GLP na refinaria, mas sem detalhar.

Além disso, apontou uma reprogramação de carretas de óleo combustível para os clientes e a abertura de nova rota de escoamento, via BR-101, para incremento de saída de produtos escuros.

O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Silveira Pereira, relatou à Reuters a dificuldade para conseguir abastecer.