EUA revogam licenças de exportação de Intel e Qualcomm para vendas à Huawei, dizem fontes

"A China opõe-se resolutamente ao fato de os Estados Unidos extrapolarem o conceito de segurança nacional e abusarem dos controles de exportação para reprimir as empresas chinesas sem justificativa", disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.

A Intel também tem enfrentado uma demanda fraca por seus tradicionais chips de data center e computadores. No mês passado, ela perdeu 11 bilhões de dólares em valor no mercado de ações após prever a receita e o lucro do segundo trimestre abaixo das estimativas do mercado.

A Huawei foi colocada em uma lista de restrições comerciais dos EUA em 2019, em meio a temores de que pudesse espionar os norte-americanos, parte de um esforço mais amplo para prejudicar a capacidade da China de reforçar suas Forças Armadas. O fato de ter sido incluída na lista significa que os fornecedores da empresa precisam buscar uma licença especial antes de enviar seus produtos.