Ibovespa fecha em alta com BRF em destaque antes de decisão do BC

- PETROBRAS PN subiu 1,53%, beneficiada pela melhora dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em alta de 0,51%.

- ENGIE BRASIL ON avançou 4,48%, mesmo após a geradora e transmissora de energia divulgar lucro líquido ajustado de 793 milhões de reais no primeiro trimestre, o que representou uma queda de 10,1% em relação ao desempenho apurado em igual período de 2023. O dado considera ajustes pela venda de uma participação da companhia na transportadora de gás TAG.

- GPA ON caiu 5,88%, em sessão de ajustes após o salto desde meados de abril. A rede de varejo alimentar encerrou o primeiro trimestre com prejuízo líquido das operações continuadas de 407 milhões de reais, acima da perda de 319 milhões de reais um ano antes, afetado pela adesão ao programa de quitação de débitos de ICMS com o Estado de São Paulo e impairment após a venda da sede administrativa.

- TELEFÔNICA BRASIL ON recuou 5,63%, após mostrar alta de 7,3% em seu lucro líquido do primeiro trimestre, para 896 milhões de reais, abaixo das previsões dos analistas. A empresa, que opera sob a marca Vivo, disse que tem serviços afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul nos últimos dias, com 13% dos clientes de banda larga fixa da companhia sem conseguirem acesso à rede da empresa. Em telefonia móvel, a empresa está sem serviço em cerca de 30 cidades do Estado.

- AMBEV ON perdeu 3,41%, mesmo após lucro líquido de 3,8 bilhões de reais no primeiro trimestre, acima das estimativas de analistas, com a receita líquida encolhendo 1,2%. A fabricante de bebidas disse na véspera que vai parar a produção de cerveja em Viamão, na grande Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul, com a distribuição prevista para começar nesta quarta-feira.

- VALE ON cedeu 0,91%, em meio ao declínio dos preços futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com queda de 2,91%, a 866 iuanes (119,85 dólares) a tonelada.