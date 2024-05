Índice europeu STOXX 600 fecha em máxima recorde com impulso de balanços corporativos

As ações industriais impulsionaram o índice principal depois que a Siemens Energy elevou sua perspectiva para 2024 e anunciou resultado do segundo trimestre acima do esperado. As ações da fabricante de equipamentos de energia subiram 4,7%, liderando os ganhos do índice de referência alemão.

A Anheuser-Busch Inbev avançou 5,6% depois de registrar balanço do primeiro trimestre acima do consenso e confirmar sua perspectiva para 2024. A maior fabricante de cerveja do mundo deu o maior impulso para o setor de alimentos e bebidas do STOXX 600, que subiu 1,6% para liderar os avanços setoriais.

O crescimento econômico melhor do que o esperado na China e na Europa e os possíveis cortes nos juros pelo Banco Central Europeu (BCE) sugerem uma maior recuperação dos balanços nos próximos trimestres, escreveram analistas do Deutsche Bank.

O membro belga do BCE, Pierre Wunsch, disse que o banco central pode prosseguir com cortes na taxa de depósito este ano, mas precisa repensar a forma como prevê a inflação e define a política monetária com base nessas projeções.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,49%, a 8.354,05 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,37%, a 18.498,38 pontos.