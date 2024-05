Braskem reduz uso de capacidade no Brasil a 50% após enchentes no RS

"Este ano continua com spreads bastante deprimidos... Há uma perspectiva ligeira de recuperação ao longo do ano, mas ainda em um patamar abaixo da média. Para o ano que vem, vemos uma perspectiva de recuperação um pouco melhor", disse o executivo, citando a dinâmica de oferta e demanda por produtos petroquímicos no mundo.

"Ainda vemos capacidade de entrando em polipropileno no mercado, mas no polietileno a demanda está crescendo mais que a oferta", acrescentou.