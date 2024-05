Haddad diz que comunicado do Copom foi "sintético" e aguardará ata

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central foi "sintético", de forma que aguardará a ata do encontro encerrado na véspera em que houve desaceleração na redução dos juros, informaram os jornais O Globo e Valor Econômico.

Segundo os veículos, Haddad falou a jornalistas nesta manhã que a ata pode "esclarecer melhor" a decisão do BC de mudar seu passo de afrouxamento. O documento será divulgado na terça-feira.

Na véspera, o Copom deliberou por 5 votos a 4 cortar a Selic em 25 pontos-base, com os membros dissidentes --todos indicados pelo governo Lula-- apoiando manutenção do ritmo de 50 pontos.