Preços de minério de ferro e aço caem com redução da demanda após feriado na China

(Reuters) - Os preços do minério de ferro e dos produtos siderúrgicos na China caíram nesta quinta-feira, pressionados pela demanda mais fraca de aço, já que as necessidades de estocagem diminuíram após o feriado do Dia do Trabalho na China.

O minério de ferro mais negociado em setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em baixa de 1,7%, a 865,50 iuanes (119,79 dólares) por tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura, no entanto, subiu 0,1%, a 114,85 dólares por tonelada.