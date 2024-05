Ações da China ficam estáveis por preocupações com o comércio dos EUA; Hong Kong sobe

A Bloomberg News informou na quinta-feira que a China está considerando uma proposta para isentar os investidores individuais do pagamento de impostos sobre dividendos de ações de Hong Kong compradas via Stock Connect, elevando as ações de Hong Kong.

As ações do setor imobiliário lideraram os ganhos nesta sexta-feira depois que Hangzhou e Xian, duas capitais provinciais chinesas, suspenderam todas as restrições à compra de casas na quinta para atrair compradores e sustentar seus mercados imobiliários, aumentando a perspectiva de que outras megacidades sigam o exemplo.

No fechamento, o índice de Xangai teve variação positiva de 0,01%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,05%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 2,3%.

Na semana, o CSI300 subiu 1,7%, quarta semana de ganhos, e o Hang Seng teve alta de 2,6%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,41%, a 38.229 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,30%, a 18.963 pontos.