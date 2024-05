RS quer 2 anos de suspensão da dívida com a União e retomada gradual de cobrança

"O Estado tem que ter capacidade e fôlego financeiro, se não ele não vai conseguir se movimentar com a força e a velocidade que precisa. Para isso, nós estamos demandando a suspensão por longo período da dívida do Estado", acrescentou.

De acordo com Leite, o Estado já teria recebido uma proposta do governo federal para que a suspensão ocorresse por um tempo menor, com uma decisão posterior a sobre a possível prorrogação do acordo.

Leite indicou que a suspensão da dívida por um prazo menor do que o período sugerido por ele impediria que o Rio Grande do Sul realizasse investimentos robustos no longo prazo.

"Já acenaram com uma suspensão por um período menor... Isso nos impede de fazer planejamento. Como é que você vai fazer um investimento mais robusto se você não sabe se no ano que vem vai estar pagando a dívida ou não", afirmou.

O governador também voltou a dizer, como havia apontado na véspera, que a suspensão da dívida seria um caminho mais rápido para os esforços de reconstrução do Estado do que o envio de recursos federais, pois envolveria menos burocracia.

Na quinta-feira, em cerimônia em Brasília para anunciar medidas federais de apoio ao Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que um anúncio sobre a dívida gaúcha com a União deve ser feito na próxima segunda-feira.