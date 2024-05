Juros de longo prazo caem com alívio sobre Copom, mas mercado precifica fim de queda da Selic

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs com prazos mais longos fecharam a terça-feira com baixa firme, após a ata do Copom esclarecer detalhes sobre a divergência entre os diretores do Banco Central, mas o tom duro do documento fez as taxas de curtíssimo prazo subirem, com o mercado precificando que a Selic vai parar de cair já em junho.

No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,335%, ante 10,316% do ajuste anterior, uma alta de cerca de 2 pontos-base.