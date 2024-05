ESPECIAL-A história interna das demissões em massa de Elon Musk na equipe do Supercharger da Tesla

A empresa divulgou sua primeira queda em vendas de carros no primeiro trimestre desde 2020, em meio à competição forte de fabricantes de veículos elétricos chinesas e menos demanda mundial por veículos elétricos. A Reuters publicou em abril que a Tesla abandonou planos para um carro mais barato, e há muito tempo aguardado, conhecido como Model 2. Isso colocou em dúvida os planos da Tesla para novas fábricas no México e na Índia, para onde Musk viajaria no mês passado para se encontrar com o primeiro-ministro Narendra Modi, antes de cancelar de última hora. Além disso, vários executivos foram embora em meio a amplas demissões ao redor da empresa.

EXPANSÃO MENOR DE CARREGADORES

A equipe de energia que foi alocada para a administração da rede de carregadores tem cargos similares, segundo dois ex-funcionários da Tesla. Mas os projetos de carregadores são fundamentalmente diferentes porque eles ficam em espaços públicos e exigem extensas negociações com concessionárias, governos locais e proprietários de terrenos, disseram.

A equipe de energia já estava com dificuldades para se manter em dia com sua carga de trabalho, afirmaram dois ex-funcionários da rede de carregadores. No entanto, quando as demissões ocorreram, em 30 de abril, Musk publicou que a empresa “ainda planeja ampliar a rede Supercharger, apenas em um ritmo menor”. Na sexta-feira, Musk publicou que a “Tesla gastará bem mais do que 500 milhões de dólares para expandir nossa rede Supercharger para criar milhares de NOVOS carregadores neste ano”.

Dois ex-funcionários do Supercharger disseram que o orçamento de expansão de 500 milhões de dólares é uma redução significativa do que a equipe havia planejado para 2024 -- mas, ainda assim, um desafio que exige centenas de funcionários. Em uma análise entregue à Reuters, a empresa de pesquisa EVAdoption, de San Francisco, estimou que um investimento de 500 milhões de dólares neste ano se traduziria na Tesla construindo 77% menos portas de carregamento por mês nos EUA em comparação com o ritmo da fabricante até abril.

"A VER NAVIOS"