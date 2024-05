Ibovespa recua pressionado por tombo de Petrobras; JBS dispara

"Ainda assim, quando se analisa a vasta gama de indicadores da atividade e do mercado de trabalho, torna-se mais claro que a economia global dos EUA está arrefecendo, o que deverá eventualmente reduzir as pressões sobre os preços", afirmou.

Ainda na pauta norte-americana, as vendas no varejo ficaram estáveis em abril, ante previsão no mercado de alta de 0,4%, com preços mais altos da gasolina afetando as compras de outros produtos, indicando perda de força dos gastos do consumidor.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caía 6,41%, após o anúncio da saída do CEO da companhia, Jean Paul Prates, e a decisão do Ministério de Minas e Energia de indicar Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como substituta. "A mudança na gestão adiciona incerteza ao caso de investimento e aumenta a percepção de risco dos investidores", afirmaram analistas da XP. A diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, é a mais cotada para assumir ainda nesta quarta-feira a presidência da petroleira de forma interina, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

- JBS ON disparava 8,91%, após a maior processadora de carnes do mundo reportar lucro líquido de 1,646 bilhão de reais no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de 1,45 bilhão de reais registrado no mesmo período do ano passado, com melhorias na maior parte dos negócios, enquanto o segmento bovinos nos Estados Unidos ainda enfrenta desafios. Executivos da companhia também afirmaram que a JBS continuará a entregar desalavancagem, assim como esperar maior Ebitda e geração de caixa já no segundo trimestre.

- ENEVA ON subia 1,36%, tendo no radar o balanço do primeiro trimestre, com Ebitda de 1,09 bilhão de reais, recuo de 6,8% no comparativo anual. A Eneva ressaltou que o Ebitda do primeiro trimestre do ano passado foi impulsionado pelo impacto da marcação a mercado dos contratos de energia do segmento de comercialização. Excluindo esses efeitos, o Ebitda teria apresentado crescimento de 13,1% na comparação anual.