Preços ao consumidor dos EUA sobem menos do que o esperado em abril; núcleo desacelera

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao consumidor dos Estados Unidos aumentaram menos do que o esperado em abril, sugerindo que a inflação retomou sua tendência de queda no início do segundo trimestre, em um impulso para as expectativas do mercado financeiro de um corte na taxa de juros em setembro.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,3% no mês passado, depois de avançar 0,4% em março e fevereiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 3,4%, de 3,5% em março.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,4% no mês e de 3,4% no comparativo anual.