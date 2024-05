Equatorial Energia tem lucro ajustado 40,9% maior no 1ºtri

Segundo a companhia de energia elétrica, o aumento do lucro operacional foi impulsionado principalmente pelo crescimento de mercado de suas distribuidoras de energia e pela tarifa. No primeiro trimestre, o volume total de energia distribuída pelas concessionárias da Equatorial subiu 11,2%, com elevações de dois dígitos em quase todas as áreas de concessão.

A companhia também destacou, em relatório que acompanha o balanço, avanços nos índices de qualidade dos serviços de suas distribuidoras, com redução do DEC (duração de interrupções de energia) nas concessões do Amapá e Maranhão.

Já as perdas de energia totais consolidadas ficaram dentro do nível regulatório pelo segundo trimestre consecutivo, com destaque para o enquadramento de Goiás, disse a Equatorial.

A empresa terminou março com uma alavancagem financeira de 3,3 vezes, abaixo do nível de 3,9 vezes de um ano antes.