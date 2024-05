Ações da China fecham em alta impulsionadas por ações ligadas ao ouro

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong terminaram em alta nesta segunda-feira impulsionadas por papéis relacionadas a ouro e metais não ferrosos, com os investidores ainda digerindo as mais recentes medidas de Pequim para resgatar o setor imobiliário

Pequim anunciou medidas "históricas" na sexta-feira para estabilizar seu setor imobiliário atingido pela crise, com o banco central viabilizando financiamento extra e flexibilizando as regras de hipoteca, e os governos locais devem comprar alguns apartamentos.

As ações do setor imobiliário abandonaram os ganhos intradiários anteriores, com o subíndice do setor imobiliário do CSI300 fechando em queda de 1,23%.