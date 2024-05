Governo anuncia investimento de R$100 bi da indústria siderúrgica nos próximos 5 anos

Alckmin, por sua vez, disse que o "anúncio importante" é reflexo de iniciativas do governo em apoio ao setor.

"O resultado são 100 bilhões de reais em investimentos, melhorando a competitividade, gerando descarbonização, emprego e renda", afirmou.

O governo anunciou no final de abril a elevação de cerca de 11% para 25% da tarifa de importação de 11 produtos siderúrgicos, em medida válida por um ano que foi recebida com frieza pela indústria do aço, que esperava medidas mais amplas diante de um quadro de importações elevadas da liga pelo país que já dura vários meses e que deve seguir em níveis altos por conta de encomendas feitas anteriormente, segundo membros do setor.

No início do mês, o presidente-executivo da Gerdau, Gustavo Werneck, afirmou que a medida tomada pelo governo foi um avanço "muito importante, mas não resolve totalmente" os problemas do setor.

Quando anunciou a medida no final de abril, o Ministério do Desenvolvimento disse que a tarifa sobre o volume que exceder as cotas valerá por 12 meses e incidirá sobre diferentes tipos de produtos laminados planos, fios-máquinas e tubos usados em oleodutos e gasodutos.

Na ocasião, o MDIC disse que o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Brasil (Gecex) ainda avaliaria outros quatro produtos que poderiam ter a tarifa elevada.