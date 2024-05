Taxas futuras de juros sobem após Focus indicar Selic em dois dígitos no fim de 2024

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em alta, em movimento mais intenso nos contratos a partir de 2026, refletindo a expectativa de uma Selic mais elevada no fim deste ano, como indicado no relatório Focus, além de receios em torno do futuro do Copom e o leve avanço dos rendimentos dos Treasuries no exterior.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,38%, ante 10,364% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,7%, ante 10,655% do ajuste anterior.