Nasdaq cai ante recorde com cautela em relação ao Fed e foco na Nvidia

Por Ankika Biswas e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - O Nasdaq, índice de forte peso da tecnologia, caía nesta terça-feira, com os investidores ficando cautelosos antes dos resultados da líder em chips de inteligência artificial (IA), a Nvidia, nesta semana, e com as autoridades do Federal Reserve enfatizando que o banco central não tem pressa em reduzir as taxas de juros.

As ações da Nvidia caíam 1,3% antes do anúncio de seus lucros trimestrais na quarta-feira, o que provavelmente será um gatilho significativo para o mercado e um teste decisivo para o sucesso do boom da IA generativa.