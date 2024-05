Minério de ferro atinge máxima de três meses com apostas na demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro atingiram a maior alta em três meses nesta quarta-feira, com os investidores apostando em uma demanda melhor após o apoio do governo da China ao setor imobiliário local, apesar dos amplos estoques no maior mercado consumidor de minério do mundo.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,7%, a 921 iuanes (127,22 dólares) a tonelada, atingindo seu nível mais alto desde 19 de fevereiro.

O contrato subiu pela quinta sessão consecutiva e, ao longo desse período, teve um salto de 7,2%.