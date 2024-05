Ações dos EUA caem apesar de impulso da Nvidia, pressionadas por preocupações com inflação

Mas os papéis perderam terreno depois que dados econômicos mostraram que as pressões sobre os preços nos EUA aumentaram em maio, mesmo com a aceleração da atividade empresarial, e que pedidos semanais de auxílio-desemprego mais baixos indicaram que o mercado de trabalho continua firme.

O Dow Jones caiu 1,53%, para 39.065,26 pontos. O S&P 500 teve queda de 0,74%, para 5.267,84 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,39%, para 16.736,03 pontos.

Os ganhos da Nvidia ajudaram a elevar o setor de tecnologia do S&P 500 para uma alta de 0,56%, sendo o único a avançar entre os 11 principais setores do índice de referência nesta quinta-feira. Mas, apesar dos ganhos da Nvidia, as ações de chips em geral caíram, com o índice de Philadelphia de semicondutores fechando com variação negativa de 0,02%.

Os mercados estão agora precificando uma chance de 52,2% de um corte nos juros de pelo menos 25 pontos-base em setembro, abaixo dos quase 67% de uma semana atrás, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.