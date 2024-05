Gafisa foca no luxo e busca parcerias em novos projetos

A entrevista aconteceu em um edifício de alto padrão de apenas seis apartamentos, um por andar, lançado pela Gafisa na orla do Leblon, na zona sul do Rio. Segundo fontes do mercado imobiliário, cada unidade foi vendida em média por 30 milhões de reais".

"Esse aqui foi o lançamento com metro quadrado mais caro do país", disse o executivo sem revelar valores dos apartamentos.

A estimativa do mercado é que o metro quadrado nesse empreendimento em frente à praia tenha custado cerca de 100 mil reais. Todos os apartamentos já foram vendidos.

A Gafisa fez cinco lançamentos na orla do Rio nos últimos anos, incluindo endereços da zona sul e da zona oeste. Com poucos terrenos disponíveis na orla e na zona sul, no futuro, a Gafisa, poderá avaliar retrofits ou compra de imóveis existentes na faixa mais valorizada da cidade, disse o executivo.

Apoiada nesse segmento de alto padrão, a Gafisa tem um valor médio por unidade de aproximadamente 4 milhões de reais. A estimativa da empresa é que esse preço médio possa avançar para entre 5 milhões e 10 milhões de reais nos próximos anos.

"Antes de focar no alto padrão, o tíquete médio era de 1 milhão (de reais) e agora 4 milhões e gente quer subir em breve para mais que isso. Não queremos quantidade, e, sim , qualidade", disse Ortiz.