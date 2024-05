Indicador salarial da zona do euro acelera e reforça argumentos a favor de cautela do BCE

FRANKFURT (Reuters) - O crescimento dos salários negociados na zona do euro acelerou ligeiramente no primeiro trimestre de 2024, mostraram dados do Banco Central Europeu nesta quinta-feira, reforçando a justificativa para cautela no corte das taxas de juros.

Os salários negociados no bloco monetário de 20 países aumentaram 4,69% no primeiro trimestre, depois de uma alta de 4,45% nos três meses anteriores, uma vez que os sindicatos continuaram a exigir compensação pelos rendimentos reais perdidos em anos de inflação rápida.

O BCE há muito tempo associa a expectativa de corte nas taxas ao dado salarial, mas essencialmente se comprometeu com um afrouxamento da política monetário em 6 de junho, de modo que é mais provável que o novo número influencie as decisões mais à frente.