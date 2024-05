Japão está no caminho certo para recuperação apesar de PIB fraco, diz presidente do BC

Por Leika Kihara

STRESA, ITÁLIA (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quinta-feira que os dados fracos do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre não alteraram a opinião do banco central de que a economia está no caminho certo para uma recuperação moderada.

Quanto aos riscos no exterior, o maior foco está em se a economia dos Estados Unidos conseguirá um pouso suave, disse Ueda a repórteres antes de uma reunião de líderes de Finanças das economias avançadas do G7.