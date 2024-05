Dólar fecha perto da estabilidade ante o real em dia de feriado nos EUA

Campos Neto reconheceu que as expectativas de inflação subiram em função de ruídos recentes, relacionados às contas públicas, à credibilidade do BC e a seu compromisso com a meta de inflação.

Além disso, citou as preocupações com os impactos econômicos da tragédia no Rio Grande do Sul, o cenário externo desfavorável e a divisão de votos na última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC sobre a taxa básica Selic.

Ao mesmo tempo, afirmou que as expectativas de inflação devem melhorar no longo prazo.

“(A expectativa de inflação) voltou a subir... A gente entende que no longo prazo isso deve se estabilizar e voltar a melhorar", disse Campos Neto em evento promovido pelo grupo Lide, em São Paulo.

No exterior, em dia de liquidez também reduzida, o dólar cedia no fim da tarde ante as divisas fortes e também caía ante a maior parte das demais moedas.

Às 17h24, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,15%, a 104,580.