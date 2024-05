Lucro das indústrias da China volta a crescer em abril com apoio de política estatal

A melhoria indica "uma recuperação na demanda do mercado, apoio da política macroeconômica e a base baixa do ano passado", disse Zhou Maohua, pesquisador macroeconômico do China Everbright Bank.

O aumento nos lucros se seguiu ao crescimento da produção industrial liderado pelas exportações no mês passado, embora as vendas no varejo tenham desacelerado de forma inesperada, sugerindo uma recuperação ainda desigual.

"A demanda interna efetiva continua insuficiente, enquanto o ambiente externo ainda é complicado e severo", disse o estatístico do escritório, Wei Ning, em um comunicado separado.

Os problemas nos lucros são grandes até mesmo para o setor de veículos elétricos da China, uma vez que a desaceleração da demanda e uma brutal guerra de preços no maior mercado automotivo do mundo pesam sobre as montadoras nacionais.

A erosão dos lucros contra os sinais de aceleração da produção industrial e uma recuperação das exportações expõem a fragilidade da demanda doméstica, deixando a porta aberta para mais apoio estatal ao setor privado que emprega dezenas de milhões de pessoas na China.

Neste mês, a China revelou medidas "históricas" para estabilizar seu setor imobiliário em dificuldades, e o Ministério das Finanças iniciou a emissão de 1 trilhão de iuanes em títulos especiais de longo prazo.