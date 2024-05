Câmara aprova texto-base de projeto para setor automotivo com taxação de 20% sobre produtos importados até US$50

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto que envolve a criação do programa automotivo Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover) e o estabelecimento de uma taxa de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares.

Inicialmente, um "jabuti" inserido no texto do projeto voltado ao setor automotivo previa o fim da isenção de imposto de importação sobre compras de até 50 dólares, acatando pedido da indústria e do varejo nacional, mas a medida enfrentou resistências.