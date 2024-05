Confiança da indústria no Brasil avança em maio com melhora na percepção sobre demanda, diz FGV

"A percepção sobre a demanda segue melhorando gradualmente, e os empresários observam o nível de estoques se aproximar da normalidade", explicou Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE, em nota.

"Na ótica dos segmentos, é possível perceber a influência do desastre ambiental no Rio Grande do Sul, porém os impactos ainda não são claros a nível geral da confiança", completou.

O resultado reflete melhora nas avaliações sobre a situação atual e relativa estabilidade nas expectativas para os próximos meses.

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, subiu 2,2 pontos, para 98,2 pontos, segundo a FGV.

O Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, avançou 0,2 ponto, a 98,0 pontos, nível mais elevado desde junho de 2022 (99,5 pontos).

"O cenário macroeconômico de cortes na taxa de juros e melhora nos indicadores de trabalho e renda contribuem com a tendência de otimismo para os próximos meses na indústria. Há uma perspectiva positiva relacionada ao ambiente de negócios no segundo semestre, embora o ímpeto sobre contratações nos próximos meses tenha apresentado queda, após a melhora nos últimos meses", completou Pacini.