Ibovespa avança com endosso de Petrobras; Vale limita ganhos

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 1,59%, beneficiada pela alta do petróleo no exterior, enquanto a nova CEO da companhia, Magda Chambriard, afirmou na véspera que a política de preços de combustíveis da estatal seguirá "abrasileirada" em sua gestão, em linha com os procedimentos implantados na administração anterior. Em sua primeira entrevista a jornalistas, ela disse que não é justo "contaminar" os preços da Petrobras com as volatilidades do petróleo no mercado internacional.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,54% e BRADESCO PN tinha elevação de 0,15%, ajudando a sustentar o sinal positivo do Ibovespa.

- VALE ON recuava 0,81%, pesando negativamente, uma vez que os preços futuros do minério de ferro atingiram seu nível mais baixo em uma semana na China, uma vez que a demanda por aço permaneceu fraca no país, apesar dos últimos estímulos imobiliários. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian devolveu ganhos do começo da sessão e encerrou as negociações do dia em queda de 2,11%, a 882,5 iuanes (121,78 dólares) a tonelada, o menor valor desde 20 de maio.

- VAMOS ON registrava alta de 4,29%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do Bank of America reiterando recomendação "neutra" para as ações, mas elevando o preço-alvo dos papéis de 9,50 para 10,80 reais.

- AMERICANAS ON, que não está no Ibovespa, cedia 1,82%, após o grupo responsável por um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país anunciar na noite da segunda-feira que o leilão reverso de credores aceitou propostas com descontos a partir de 73,10% na dívida da empresa, que tem um trio de bilionários como acionistas de referência.