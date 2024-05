Ações da China fecham em alta após FMI melhorar previsões sobre PIB

XANGAI (Reuters) - As ações da China encerraram em leve alta nesta quarta-feira, depois que o Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou suas previsões de crescimento econômico para o gigante asiático.

A economia da China deverá crescer 5% este ano, depois de um primeiro trimestre “forte”, disse o FMI nesta quarta-feira, elevando a sua previsão anterior de expansão de 4,6%.

As ações de tecnologia pressionaram os principais índices de Hong Kong para baixo, com os gigantes do comércio eletrônico Alibaba e Meituan caíram 3,5% e 5,3%, respectivamente.