Azul não espera ter obstáculos antitruste em acordo com Gol, diz presidente

A Azul disse em comunicado ao mercado na noite de terça-feira, após a entrevista à Reuters, que está mantendo conversas independentes com a Abra, holding controladora da Gol, para "explorar" eventuais oportunidades, embora não haja ainda nenhum negócio firmado entre as empresas.

Acordos de codeshare não exigem autorização antitruste no Brasil, mas alguns profissionais que acompanham o setor expressaram preocupação com a concentração de mercado e sugeriram que o Cade deveria analisar o assunto.

"Fomos ao Cade para explicar tudo o que nós estamos fazendo e, se eles escolherem olhar, tudo bem", disse o presidente-executivo da Azul, John Rodgerson. "Não tem rota em sobreposição, não temos coordenação de escala nem de precificação, então não vemos problema."

Rodgerson observou que a Azul teve um acordo semelhante com a rival Latam em 2020, quando a pandemia atingiu o setor. Esse acordo terminou no ano seguinte, quando a Azul tentou, sem sucesso, uma combinação com a Latam.

O novo acordo de codeshare da Azul com a Gol ocorre depois que esta última entrou com pedido de recuperação judicial em janeiro nos Estados Unidos, em meio a dificuldades com dívidas elevadas e atrasos nas entregas de aviões pela Boeing.

Mas Rodgerson disse que as empresas já estavam em negociações para algum tipo de acordo antes mesmo disso, dadas as suas malhas complementares. A Gol tem foco em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, enquanto a Azul possui uma rede mais dispersa.