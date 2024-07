Dólar fecha dia em queda sob influência externa e acumula baixa de 0,58% na semana

Às 17h15, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,15%, a 5,4430 reais na venda.

A divisa dos EUA abriu a sessão no Brasil em baixa, acompanhando o recuo do dólar ante moedas de exportadores de commodities e emergentes no exterior. Mas ainda pela manhã o dólar passou a subir ante o real, em meio a novos comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o cenário fiscal.

Durante evento em São Paulo, Haddad defendeu que a expansão fiscal neste momento não é boa para o Brasil e afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cortará gastos primários para ajustar as contas públicas se for necessário.

"Estamos desde 2014 ou 2015 produzindo déficit pesado", disse Haddad em sua fala. "Isso melhorou a vida de alguém?", questionou durante sabatina em Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Haddad também negou ter convencido Lula a baixar a tensão com o Banco Central, mas afirmou que o presidente teve "certa razão" de ficar insatisfeito com atitudes da autarquia.

Dois profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram que, apesar de novamente acenar com cortes de gastos para cumprir a meta fiscal, Haddad ainda não apresentou medidas concretas -- algo que tem incomodado os investidores nas últimas semanas.