Exportações da China superam previsões, mas queda das importações aponta para mais estímulos

"Isso reflete a condição econômica da China, com uma demanda interna fraca e uma forte capacidade de produção que depende das exportações", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

"A sustentabilidade das fortes exportações é um grande risco para a economia da China no segundo semestre do ano. A economia dos EUA está enfraquecendo. Os conflitos comerciais estão piorando."

Os embarques da segunda maior economia do mundo cresceram 8,6% em valor em junho sobre o ano anterior, segundo dados da alfândega nesta sexta-feira, superando a previsão de aumento de 8,0% em uma pesquisa da Reuters com economistas e o aumento de 7,6% em maio.

No entanto, as importações atingiram o nível mais baixo em quatro meses, encolhendo 2,3% em comparação com a previsão de aumento de 2,8% e a alta de 1,8% no mês anterior, destacando a fragilidade do consumo doméstico.

As exportações mais fortes do que o esperado têm sido um dos poucos pontos positivos de uma economia que luta por impulso, apesar dos esforços oficiais para estimular a demanda doméstica após a pandemia. Uma retração prolongada no setor imobiliário e as preocupações com empregos e salários estão pesando muito sobre a confiança do consumidor.

Ainda assim, à medida que aumenta o número de países que intensificam as restrições aos produtos chineses, também aumenta a pressão sobre suas exportações para sustentar o progresso em direção à meta de crescimento econômico do governo para este ano, de cerca de 5%.