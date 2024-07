JSL amplia presença na África com operação em Gana

"Queremos crescer na África, em países onde existem muitas oportunidades", disse Alcaraz, em entrevista à Reuters.

Atualmente, a JSL opera em nove países, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina, Peru, Chile, África do Sul e agora Gana. Fundada em 1956, tem como foco o transporte de cargas, armazenamento e distribuição urbana de mercadorias, entre outras atividades.

A empresa começará a operar em Gana com 40 caminhões, mas pretende dobrar de tamanho no país nos próximos dois anos, segundo Alcaraz. Na África do Sul, tem cerca de 300 caminhões.

A JSL também está ciente das oportunidades em outras nações africanas, incluindo a populosa e problemática Nigéria, quando possível, disse o executivo.

"A África tem um grande número de países, extremamente populosos, bastando uma pequena melhoria econômica para levar a enormes aumentos no consumo", disse Alcaraz. "Na África, podemos duplicar, triplicar, bastando uma pequena melhoria nas condições gerais."

O grupo de logística também vem expandindo rapidamente suas operações no Brasil, não apenas por meio do crescimento orgânico, mas também com aquisições. Nos últimos quatro anos, comprou oito concorrentes.