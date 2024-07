Lucro do JPMorgan salta com apoio de banco de investimento e ganho contábil

(Reuters) - O JPMorgan Chase divulgou um aumento de 25% no lucro do segundo trimestre nesta sexta-feira, impulsionado pelo aumento em comissões do banco de investimentos e um ganho contábil de cerca de 8 bilhões de dólares de um acordo de troca de ações com a Visa.

Nos três meses encerrados em 30 de junho, o lucro somou 18,15 bilhões de dólares, ou 6,12 dólares por ação, em comparação com 14,47 bilhões de dólares, ou 4,75 dólares por ação, um ano antes.

As comissões do banco de investimentos cresceram 50%, em comparação com uma base baixa, mas foram superiores à previsão anterior do banco de 25% a 30%.