BB, Caixa e BNDES vão se juntar ao BID em desenvolvimento de um ETF Amazônia, dizem fontes

Por Marcela Ayres

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES anunciarão na quinta-feira o desenvolvimento de um fundo negociado em bolsa (ETF) focado em investimentos sustentáveis ​​na Floresta Amazônica em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto.

O objetivo, segundo as fontes, que falaram sob anonimato, é lançar o ETF “Amazônia Brasil” no mercado de capitais antes da conferência climática COP30, que será realizada em Belém no ano que vem.