Cartões são "potência importante" do Santander Brasil em 2024, diz presidente

Em cartões, houve expansão de 6% na base de clientes ano a ano, enquanto o faturamento do crédito aumentou 16% no período de abril a junho frente ao mesmo intervalo de 2023. As receitas com cartões atingiram 1,3 bilhão de reais (+13,4%).

Leão lembrou que a operação com cartões diminuiu nos últimos dois anos, "algo consciente, não agradável de ver", mas parte da repaginada do portfólio do banco.

O executivo destacou que o banco ainda está vendendo dois terços do pico de 2021, mas em um nível de conhecimento do cliente e gestão mais preciso e muito mais profundo do que há três anos.

"Isso tem uma potência importante já para esse ano e principalmente quando a gente olha para os próximos (anos)... É um negócio que a gente escolhe voltar a crescer, voltar a crescer com qualidade", afirmou.

PDD

Ao falar sobre provisões para o próximo semestre, o diretor financeiro, Gustavo Alejo, afirmou que a tendência de PDD é positiva, com a carteira de crédito está crescendo onde o banco quer crescer e com as taxas da inadimplência em um bom patamar.