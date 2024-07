Ibovespa tem queda discreta com petroleiras atenuando pressão de Wall St

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 0,8%, tendo como pano de fundo a recuperação dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent avançou 0,86%, a 81,71 dólares. Analistas do Goldman Sachs estimam que a Petrobras anunciará 2,6 bilhões de dólares em dividendos quando divulgar seu resultado do segundo trimestre em agosto. PETROBRAS ON subiu 1,01%. No setor, PRIO ON fechou em alta de 5,02% e PETRORECONCAVO ON ganhou 3,76%.

- VALE ON encerrou com acréscimo de 0,61%, em dia de recuperação, mesmo com nova sessão de queda nos futuros do minério de ferro na China, enquanto agentes financeiros aguardam balanço da mineradora na quinta-feira, após o fechamento do mercado. Analistas do BTG Pactual afirmaram que observaram recentemente algumas melhorias no perfil "bottom-up" da Vale, mas preferem esperar por um pouco mais de visibilidade sobre alguns dos "overhangs" pendentes antes de mudar a marcha.

- SANTANDER BRASIL UNIT fechou em alta de 0,35%, reduzindo o fôlego da abertura, quando subiu 3% na esteira do resultado do segundo trimestre, com lucro líquido recorrente de 3,33 bilhões de reais, acima das previsões do mercado. Em teleconferência com analistas, o CEO disse que o banco quer consolidar o ROE no patamar dos "mid-teens" (em torno de 15% a 17%) e então buscar um nível "mid to high teens" ao longo dos próximos trimestres.

- ITAÚ UNIBANCO PN terminou com variação negativa de 0,13%, enquanto BRADESCO PN subiu 0,08% e BANCO DO BRASIL ON recuou 0,41%.

- CARREFOUR BRASIL ON caiu 7,25%, aprofundando as perdas desde a véspera, primeiro pregão após reportar seu resultado trimestral -- que foi avaliado positivamente por analistas. O Goldman Sachs reiterou recomendação de compra para a ação após o balanço e elevou o preço-alvo de 14 para 15 reais, conforme relatório a clientes. As duas quedas ocorrem após o papel acumular um ganho de quase 19% no mês. No setor, ASSAÍ ON perdeu 4,58% e GPA ON cedeu 1,38%.